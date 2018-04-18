Нижний Тагил присоединится к Всемирной неделе иммунизации

отвечающих за санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе, и для жителей города , которые хотят защитить себя от опасных заболеваний.

По информации территориального отдела Роспотребнадзора, за первые три месяца 2018 года в Нижнем Тагиле объем привитого населения не дотягивает до плановых 25%. В зрослое население не спешит следовать рекомендациям национального календаря прививок.



Главная цель Всемирной недели иммунизации - это повышение информированности населения о пользе прививок, а также в привлечении внимания к теме защиты каждого человека от болезней, предупреждаемых с помощью вакцин.