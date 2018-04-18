Нижний Тагил присоединится к Всемирной неделе иммунизации
18 апреля, 19:20Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 24 по 30 апреля в Нижнем Тагиле пройдет Всемирная неделя иммунизации. В ее рамках запланирован ряд мероприятий для специалистов, отвечающих за санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе, и для жителей города, которые хотят защитить себя от опасных заболеваний.
Сюжеты: Нижний Тагил
Будет работать горячая линия по вопросам профилактики различных инфекций. Также будет организован ежедневный мониторинг за количеством лиц, привитых в период недели иммунизации. Пройдут лекции о вакцинации в образовательных учреждениях и на предприятиях.
По информации территориального отдела Роспотребнадзора, за первые три месяца 2018 года в Нижнем Тагиле объем привитого населения не дотягивает до плановых 25%. Взрослое население не спешит следовать рекомендациям национального календаря прививок.
Главная цель Всемирной недели иммунизации - это повышение информированности населения о пользе прививок, а также в привлечении внимания к теме защиты каждого человека от болезней, предупреждаемых с помощью вакцин.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей