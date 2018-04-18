Нижний Тагил присоединится к Всемирной неделе иммунизации

Будет работать горячая линия по вопросам профилактики различных инфекций. Также будет организован ежедневный мониторинг за количеством лиц, привитых в период недели иммунизации. Пройдут лекции о вакцинации в образовательных учреждениях и на предприятиях.

По информации территориального отдела Роспотребнадзора, за первые три месяца 2018 года в Нижнем Тагиле объем привитого населения не дотягивает до плановых 25%. Взрослое население не спешит следовать рекомендациям национального календаря прививок.

Главная цель Всемирной недели иммунизации - это повышение информированности населения о пользе прививок, а также в привлечении внимания к теме защиты каждого человека от болезней, предупреждаемых с помощью вакцин.