Сезон зимней рыбалки в Нижнем Тагиле завершен

В Нижнем Тагиле завершен сезон зимней рыбалки.

Несмотря на то, что толщина льда на водоемах от 40 до 70 сантиметров, с каждым днем на нем появляется все больше проталин, и, по прогнозам специалистов, уже к следующей неделе лед может растаять совсем.



Специалисты принимают меры по предупреждению людей об опасности выхода на лед.



Паводок в этом году не предвидится, так как зима была малоснежной. Однако вода может пойти поверх промерзшей земли, что тщательно отслеживается спасателями, пишет «Тагильский рабочий».



Напомним, что 5 апреля тагильчанин отправился на рыбалку и пропал, его тело было обнаружено 11 апреля рядом с Демидовской усадьбой.