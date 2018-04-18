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Новости Нижнего Тагила

Сезон зимней рыбалки в Нижнем Тагиле завершен

18 апреля 2018, 11:35Добавить новость
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В Нижнем Тагиле завершен сезон зимней рыбалки.

Несмотря на то, что толщина льда на водоемах от 40 до 70 сантиметров, с каждым днем на нем появляется все больше проталин, и, по прогнозам специалистов, уже к следующей неделе лед может растаять совсем.

Специалисты принимают меры по предупреждению людей об опасности выхода на лед.

Паводок в этом году не предвидится, так как зима была малоснежной. Однако вода может пойти поверх промерзшей земли, что тщательно отслеживается спасателями, пишет «Тагильский рабочий».

Напомним, что 5 апреля тагильчанин отправился на рыбалку и пропал, его тело было обнаружено 11 апреля рядом с Демидовской усадьбой.

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