60% свердловских детских больниц станут бережливыми в 2019 году
Министерство здравоохранения Свердловской области, подводя промежуточные итоги реализации проекта по созданию бережливых поликлиник, заявило, что в 2019 году больше половины региональных детских больниц перейдут на эти технологии, сообщает пресс-служба ведомства.
Чиновники планируют создать новую модель медицинской организации в регионе, согласно которой в 2019 году в Свердловской области должно действовать не менее 21 медицинской организации. Время нахождения пациента в больнице в таких учреждениях благодаря использованию бережливых технологии сократится в 3-4 раза, а, следовательно, увеличится время непосредственной консультации пациента врачом, полагают в Минздраве.
Внедрение бережливых технологий в 100% детских поликлиник Свердловской области запланировано к 2021 году, а к концу 2019 года бережливыми должны стать 60% детских поликлиник,рассказал министр здравоохранения Андрей Цветков.
Первые бережливые поликлиники появились на Среднем Урале в 2017 году. Согласно данным Минздрава, показатели Свердловской области по созданию новой модели поликлиники превышают плановые в несколько раз.