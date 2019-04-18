60% свердловских детских больниц станут бережливыми в 2019 году

Чиновники планируют создать новую модель медицинской организации в регионе, согласно которой в 2019 году в Свердловской области должно действовать не менее 21 медицинской организации. Время нахождения пациента в больнице в таких учреждениях благодаря использованию бережливых технологии сократится в 3-4 раза, а, следовательно, увеличится время непосредственной консультации пациента врачом, полагают в Минздраве.