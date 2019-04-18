Качество атмосферного воздуха в Березовском проверит Роспотребнадзор
Сегодня, 15:06Здоровье и экологияФото: 1MediaInvest
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Качество атмосферного воздуха в Березовском городском округе после разлива бензина находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, сообщается на сайте ведомства.
Исследования проводятся в промзоне на границе ближайшей к месту аварии жилой застройки в микрорайонах Новоберезовский и Изоплит. Согласно результатам проверки, не выявлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на данной территории.
Напомним, разлив бензина в Березовском произошел 18 апреля в результате схода с рельсов цистерны.
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