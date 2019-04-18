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Мэр Екатеринбурга: ям на дорогах стало меньше благодаря уборке снега
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэр Екатеринбурга: ям на дорогах стало меньше благодаря уборке снега

Сегодня, 13:02Здоровье и экологияФото: скриншот из видеозаписи Четвертого канала
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