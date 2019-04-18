Мэр Екатеринбурга: ям на дорогах стало меньше благодаря уборке снега

По мнению главы Екатеринбурга, городу удалось сэкономить на дорожном ремонте.

Чем суше на поверхности, тем меньше вода впитывается в трещины на асфальте. Когда у нас днем тепло, а ночью холодно, асфальт разрывает льдом, и появляются ямы, заявил Высокинский.

В 2018-2019 годах из бюджета было выделено больше средств на уборку и вывоз снега, благодаря чему стало меньше ям. Каждый район ежесуточно вывозил 2-3 тысячи тонн снега. Вместе со снегом из города была вывезена грязь.

Если вы заметили, этот сезон мы встретили без уличной жидкой грязи. Следующий этап, нужно начать быстро мыть, пояснил мэр.