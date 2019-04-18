Мэр Екатеринбурга: ям на дорогах стало меньше благодаря уборке снега
Сегодня, 13:02Здоровье и экологияФото: скриншот из видеозаписи Четвертого канала
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил в эфире Четвертого канала, что ям в столице Урала стало меньше благодаря своевременной уборке снега с улиц.
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По мнению главы Екатеринбурга, городу удалось сэкономить на дорожном ремонте.
Чем суше на поверхности, тем меньше вода впитывается в трещины на асфальте. Когда у нас днем тепло, а ночью холодно, асфальт разрывает льдом, и появляются ямы, заявил Высокинский.
В 2018-2019 годах из бюджета было выделено больше средств на уборку и вывоз снега, благодаря чему стало меньше ям. Каждый район ежесуточно вывозил 2-3 тысячи тонн снега. Вместе со снегом из города была вывезена грязь.
Если вы заметили, этот сезон мы встретили без уличной жидкой грязи. Следующий этап, нужно начать быстро мыть, пояснил мэр.
Напомним, после объезда Кировского и Орджоникидзевского районов глава Екатеринбурга обещал уволить глав районов из-за плохой уборки снега.
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