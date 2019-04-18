Природный парк «Бажовские места» на Урале увеличится на 23 тысячи гектаров
Сегодня, 10:49Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Парк «Бажовские места» в Свердловской области планируют увеличить на 23 тысячи гектаров в рамках национального проекта «Экология», сообщает «Областная газета».
Обоснования необходимости изменения границ природного парка уже направлены на государственную экологическую экспертизу. После ответа, который должен прийти в течение трех месяцев, будет проведено заседание экспертной комиссии.
Благодаря нацпроекту «Экология» на Среднем Урале площади особо охраняемых территорий увеличатся на 179 тысяч гектаров.
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