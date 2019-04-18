Роскачество назвало свердловского производителя кефира одним из лучших

Всего специалисты оценивали 11 марок из разных регионов России.

Свердловский кефир, производимый кушвинским заводом, в числе других получил оценку «отлично», или 5 баллов. Кроме того, отличниками стали марки «Ярмолпрод» (Ярославская область) и «Свитлогорье» (Республика Чувашия).

По 4,89 баллов получили производители «Бежин луг» и «Весёлый молочник». «Дмитрогорский продукт» завоевал 4,82 балла), «Амка», «Белое облако», «Волжские просторы», «Из Вологоды» по 4 балла. Последнее место у торговой марки «Пискаревский» с 2,5 баллами.

В Роскачестве отметили, что победителей исследования можно назвать высококачественной продукцией, которая соответствует обязательным требованиям законодательства и повышенным требованиям стандарта Роскачества.

В кефирах не обнаружено превышение радионуклидов, пестицидов и превышения количества тяжелых металлов. По микробиологическим показателям нарушений не было обнаружено.