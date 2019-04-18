Свердловские хирург и терапевт стали лучшими в России

Заведующая отделением гастроэнтерологии, заслуженный врач РФ Елена Бессонова является главным внештатным гастроэнтерологом министерства здравоохранения Свердловской области. Елена Бессонова стала одной из трех победителей в номинации «Лучший терапевт». Награду ей вручил замминистра здравоохранения РФ.

Гастроэнетерология - это одна из терапевтических специальностей, поэтому меня и наградили в этой номинации, пояснила врач.

Заведующий детской кардиохирургией больницы Константин Казанцев завоевал звание «Лучший хирург». Награду он получил из рук главного хирурга и эндоскописта Минздрава РФ Амирана Ревишвили.