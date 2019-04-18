Свердловские хирург и терапевт стали лучшими в России
Специалисты Свердловской областной клинической больницы №1 одержали победу во Всероссийском конкурсе врачей за 2018 год, сообщает департамент информполитики региона.
Заведующая отделением гастроэнтерологии, заслуженный врач РФ Елена Бессонова является главным внештатным гастроэнтерологом министерства здравоохранения Свердловской области. Елена Бессонова стала одной из трех победителей в номинации «Лучший терапевт». Награду ей вручил замминистра здравоохранения РФ.
Гастроэнетерология - это одна из терапевтических специальностей, поэтому меня и наградили в этой номинации, пояснила врач.
Заведующий детской кардиохирургией больницы Константин Казанцев завоевал звание «Лучший хирург». Награду он получил из рук главного хирурга и эндоскописта Минздрава РФ Амирана Ревишвили.
В отделении Казанцева в год оказывается помощь более 500 детям с пороками сердца. Ежегодно специалисты отделения выполняют до 400 операций. 42% пациентов – дети в возрасте до полугода.