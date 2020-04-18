В Екатеринбурге коронавирусом заболели пять детей
Сегодня, 11:19Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге среди заболевших COVID-19 есть пятеро детей. Об этом рассказал глава городского здравоохранения Денис Демидов, пишет «Уральский меридиан».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По его словам, самочувствие детей удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме. Также Демидов отметил, они находятся вместе со своими родителями, так как медики не имеют права их разлучать.
Кроме того, по словам Демидова, врачи готовы к тому, что могут появится дети с более тяжелым течением болезни.
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