В Свердловской области зафиксирована первая смерть от коронавируса
Сегодня, 10:23Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Житель Красноуфимска умер от вирусно-бактериальной пневмонии, при этом COVID-19 диагностировали у него уже после смерти. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
Сюжеты: Коронавирус
54-летний мужчина не сразу обратился за медицинской помощью и долго переносил болезнь на ногах. Когда же он наконец пришел в больницу, то анализ на коронавирус брали у него дважды. Однако обе пробы были отрицательными.
По словам губернатора, третья попытка сдать анализ на COVID-19 не получилась, так как не удалось выделить мокроту у пациента. Наличие у мужчины коронавируса было зафиксировано лишь после смерти, инфекция поразила незначительную часть легких.
Также Куйвашев отметил, что для спасения пациента медики сделали все возможное.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей