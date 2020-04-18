За сутки в России количество зараженных коронавирусом выросло на 4785 человек
Сегодня, 13:19Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В России за прошедшие сутки COVID-19 выявлен еще у 4785 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число зараженных в стране — 36 793 человека, выздоровели 3057 пациентов. От инфекции скончались 313 человек, 40 из них — за последние сутки. В рeйтинге унивeрситета Хoпкинса Рoссия пo числу забoлевших нахoдится на 13-м мeсте.
Напомним, в Свердловской области, по данным на 18 апреля, коронавирусом заразились еще 11 человек. Жителей Нижнего Тагила среди них них.
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