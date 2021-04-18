Еще 118 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

Еще 118 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки
Сегодня, 15:14Здоровье и экологияФото: pixabay.com
118 случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области с 17 по 18 апреля, согласно данным оперативного штаба региона.

Почти у 85 тысяч свердловчан выявлен COVID-19 с начала пандемии

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Арамильского, Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхнего Дуброво, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Качканара, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Среднеуральска, Махнево, Невьянска, Нижнесергинского района, Полевского, Пышминского городского округа, Серова, Сысертского, Талицкого и Тугулымского городских округов.

За время пандемии в регионе зарегистрировано 84 825 случаев инфицирования. Отмечается, что 254 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 134 лежат в отделениях реанимации, а 89 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По России за сутки зафиксирован 8 632 случай коронавируса в 83 регионах страны. Таким образом, общее число случаев заболевания достигло 4 326 780 человек.

130 пациент выписан по выздоровлению от коронавируса за сутки на Среднем Урале

Общее число вылечившихся — 78 373 человек.

По стране за последние 24 часа из больниц выписано 7 391 россиян. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 237, Московской области — 445, Нижегородской области — 254. За время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 326 780 человек.

Более 2,9 тысячи свердловчан скончались от COVID-19 с начала пандемии

Число летальных случаев от коронавируса в регионе достигло 2 932 человек, из них 11 пациентов умерло за прошедшие сутки.

В России с 17 по 18 апреля зафиксировано 389 случаев смерти. За все время по стране скончалось 105 582 человек.

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