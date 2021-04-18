Еще 118 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Арамильского, Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхнего Дуброво, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Качканара, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Среднеуральска, Махнево, Невьянска, Нижнесергинского района, Полевского, Пышминского городского округа, Серова, Сысертского, Талицкого и Тугулымского городских округов.
За время пандемии в регионе зарегистрировано 84 825 случаев инфицирования. Отмечается, что 254 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 134 лежат в отделениях реанимации, а 89 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
По России за сутки зафиксирован 8 632 случай коронавируса в 83 регионах страны. Таким образом, общее число случаев заболевания достигло 4 326 780 человек.
Общее число вылечившихся — 78 373 человек.
По стране за последние 24 часа из больниц выписано 7 391 россиян. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 237, Московской области — 445, Нижегородской области — 254. За время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 326 780 человек.
Число летальных случаев от коронавируса в регионе достигло 2 932 человек, из них 11 пациентов умерло за прошедшие сутки.
В России с 17 по 18 апреля зафиксировано 389 случаев смерти. За все время по стране скончалось 105 582 человек.