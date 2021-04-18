Сложный процесс: стоит ли разделять мусор, если не знаешь как это правильно делать?

Бак или сетка?
Согласно закону о раздельном сборе мусора площадки для его сбора должны обустраиваться специальными контейнерами, предназначенными для разного типа отходов. Особенностями контейнеров для сортировки мусора можно назвать маркировку и цвет. Для пластика должен стоять бак оранжевого цвета.
Однако активисты проекта по отдельному сбору пластика, одним из кураторов которого является экс-депутат Молодежного парламента Свердловской области Дмитрий Арды, предпочитают ставить не баки, а сетки с дверью на замке. По мнению специалистов, такой способ не противоречит нормам, в нем есть свои минусы и плюсы.
По нормам СанПиНа для пластика можно ставить сетки, так как это все-таки твердые отходы. Стоять они должны не на земле, а на бетонной площадке рядом с остальными контейнерами. Понятно, что активисты ставят сетки, их изготовление дешевле. Жителям тоже удобно, они видят куда и как выкидывать пластиковые отходы. Также видна наполняемость сетки. Но при этом весь пластик внутри легко поливается осадками, что не очень хорошо, так как далеко не все жители отчищают тары от остатков продуктов,поделился мнением с редакцией Андрей, инженер мусоросортировочного завода.
По словам Дмитрия Арды, за каждый вывезенный килограмм пластика двор получает условные четыре балла (один балл = один рубль), которые в последствии пойдут на облагораживание этого двора. Это могут быть камеры видеонаблюдения, скамейки, урны, зеленые насаждения, ограждения и т. д. Однако пока ни один двор не набрал достаточно баллов для обновления инфраструктуры, и сколько собрано денег — неизвестно.
Правильная сортировка
Каждый вид пластика имеет специальную маркировку, означающую материал, из которого он состоит. Самые распространенные виды пластика — это ПЭТ (полиэтилентерефталат), ПНД, ПВД (полиэтилен низкого и высокого давления), ПВХ (поливинилхлорид), полистирол, полипропилен.
В сетки могут попадать почти все виды пластика, поэтому необходима его обязательная сортировка.
Разные виды пластика перерабатываются при разной температуре, в разных условиях и поэтому часто вообще на разных заводах. Если расплавить пластиковый микс, ничего путного из него сделать не получится. Есть пластики, которые можно смешивать, но обычно это ведет к утрате их изначальных свойств,рассказал Андрей.
Также специалист отметил, что если на изделии из пластика нет маркировки, лучше бросить его в контейнер для смешанного мусора. Иначе одно немаркированное изделие может испортить целую партию вторичного сырья. Кроме того, перед утилизацией нужно ополоснуть изделие от остатков пищи и убрать этикетки, если этого не сделали сами жители. Это повысит рентабельность переработки. Пластиковые крышки также сдаются отдельно.
Крышки — слишком мелкая фракция, и, скорее всего, при сортировке они проскочат по ленте и окажутся в «хвостах» — отходах, которые идут на мусорный полигон,сообщил инженер мусоросортировочного завода.
Как рассказал TagilCity.ru Дмитрий Арды, дальнейшей сортировкой пластика в их проекте занимается специальный человек, оформленный как самозанятый.
Приезжает наш партнер, который работает как самозанятый, собирает накопленный пластик, проводит самостоятельную сортировку и далее уже после проведения подготовительных процедур, направляет их на заводы по переработке,сообщил Дмитрий Арды.
Однако, куда сортировщик девает те виды пластика, которые не подлежат переработке или не принимают на заводах, активист редакции не пояснил. По-видимому, его отправляют в общий бак с ТКО.
Транспортировка
Дальнейшую судьбу пластика, который собирают активисты в Нижнем Тагиле, нам также выяснить не удалось. Самозанятый партнер проекта на звонки и сообщения редакции не ответил. И в открытом доступе этой информации тоже нет. Поэтому, где и в каком виде хранится отсортированный пластик, как и куда вывозится — неизвестно.
Согласно данным министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, приемом пластика различных видов с последующей переработкой в регионе занимаются четыре завода — два находятся в Арамиле, один в Краснотурьинске и еще один под Екатеринбургом.
Кроме того при транспортировке ТКО, отмечают специалисты, должны соблюдаться определенные условия: перевозится пластик должен в герметичной таре, лучше всего в спрессованном (смятом) виде.
Информацию по отдельному сбору пластика в Нижнем Тагиле можно легко найти — общественник Дмитрий Арды открыто рассказывает о проекте в соцсетях. Но вопросы реализации проекта, связанные с деятельностью самого сортировщика, пока остаются.