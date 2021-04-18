Сложный процесс: стоит ли разделять мусор, если не знаешь как это правильно делать?

По нормам СанПиНа для пластика можно ставить сетки, так как это все-таки твердые отходы. Стоять они должны не на земле, а на бетонной площадке рядом с остальными контейнерами. Понятно, что активисты ставят сетки, их изготовление дешевле. Жителям тоже удобно, они видят куда и как выкидывать пластиковые отходы. Также видна наполняемость сетки. Но при этом весь пластик внутри легко поливается осадками, что не очень хорошо, так как далеко не все жители отчищают тары от остатков продуктов,поделился мнением с редакцией Андрей, инженер мусоросортировочного завода.