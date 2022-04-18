Нарушения в хранении бесплатного детского питания найдены в магазинах Екатеринбурга

Нарушения в хранении бесплатного детского питания найдены в магазинах Екатеринбурга
Нарушения в хранении бесплатного детского питания найдены в магазинах Екатеринбурга
Сегодня, 13:04Здоровье и экологияФото: 1MI
В одной из торговых сетей Екатеринбурга найдены нарушения, связанные с хранением детского питания, предоставляемого детям до трех лет.

В частности, хранились продукты в холодильнике, на котором отсутствует термометр, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Также у магазина отсутствовал журнал регистрации температурно-влажностного режима. Детское питание выдается в точке по нацпроекту «Демография». Проект предполагает, что магазины нескольких торговых сетей поставляют молочные смеси, жидкие и пастообразные продукты, а затем выдают их по рецептам городских больниц.

В результате нарушения было возбуждено административное дело. Директор магазина получил штраф на 10 тысяч рублей, а сама сеть — 100 тысяч рублей.

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