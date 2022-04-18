Продление «Чистого воздуха» и признание ЕВРАЗа. Экологические итоги Нижнего Тагила

Роспотребнадзор считает неопасными выкинутые батарейки за ТЦ «Лента», а ЕВРАЗ НТМК признал проблему грязного воздуха. Об этих и других экологических событиях в Нижнем Тагиле и пригороде за прошедшую неделю читайте на TagilCity.ru.

Два ответа получил общественник-эколог Дмитрий Есин из ведомств по поводу гор батареек, выкинутых за ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле. В Роспотребнадзоре заявили, что не видят в свалке угрозы для жизни и здоровья тагильчан, а в Росприроднадзоре отправили дело по подведомственности главе города Владиславу Пинаеву. Кстати, мэр обещал разобраться с несанкционированной свалкой опасных отходов и провести беседу с руководством ТЦ. Роспотребнадзор не увидел опасности в свалке батареек за ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле Сроки программы «Чистый воздух», в которой участвует Нижний Тагил, были продлены на два года, то есть до 31 декабря 2026 года. Список городов, в которых проект будет реализовываться, составят летом 2022 года, а квотирование начнется с 1 сентября 2023 года. На два года продлён федеральный проект «Чистый воздух» На ЕВРАЗ НТМК признали проблему грязного воздуха в Нижнем Тагиле. Представители предприятия заявили, что снизили выбросы в четыре раза, но сравнивали они данные с 1998 годом. Однако известно, что с начала реализации нацпроекта «Чистый воздух», НТМК снизил выбросы лишь на десятые доли. ЕВРАЗ признал проблему грязного воздуха в Нижнем Тагиле В 2020 году ООО «СтройДорСервис» заключило контракт на поставку 10 тысяч тонн грунта для рекультивации земель с администрацией Горноуральского ГО, но вместо этого выбросило в карьер под Новоасбестом 700 кубометров промышленного мусора. Летом 2021 года природоохранная прокуратура обязала главу ГГО Дмитрия Летникова убрать свалку, однако этого до сих пор не сделано. Администрация ГГО до сих пор не устранила свалку в карьере Новоасбеста И снова о наболевшем — о выбросах вредных веществ в воздух Нижнего Тагила. По данным УГМС, с 11 по 14 апреля на постах было зафиксировано превышение озона, сероводорода и формальдегида 12 раз. Газоаналиатор редакции TagilCity.ru также зафиксировал превышение ПДК диоксида азота в три раза 13 и 15 апреля, а 14 апреля концентрация сероводорода в городе превысила норму в 7,5 раза и составила 0,06 мг/м3 при ПДК в 0,008 мг/м3. Сероводород превысил норму в 7,5 раза во время замеров тагильского воздуха 14 апреля

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