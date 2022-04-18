Продление «Чистого воздуха» и признание ЕВРАЗа. Экологические итоги Нижнего Тагила

Два ответа получил общественник-эколог Дмитрий Есин из ведомств по поводу гор батареек, выкинутых за ТЦ «Лента» в Нижнем Тагиле. В Роспотребнадзоре заявили, что не видят в свалке угрозы для жизни и здоровья тагильчан, а в Росприроднадзоре отправили дело по подведомственности главе города Владиславу Пинаеву. Кстати, мэр обещал разобраться с несанкционированной свалкой опасных отходов и провести беседу с руководством ТЦ.
Сроки программы «Чистый воздух», в которой участвует Нижний Тагил, были продлены на два года, то есть до 31 декабря 2026 года. Список городов, в которых проект будет реализовываться, составят летом 2022 года, а квотирование начнется с 1 сентября 2023 года.
На ЕВРАЗ НТМК признали проблему грязного воздуха в Нижнем Тагиле. Представители предприятия заявили, что снизили выбросы в четыре раза, но сравнивали они данные с 1998 годом. Однако известно, что с начала реализации нацпроекта «Чистый воздух», НТМК снизил выбросы лишь на десятые доли.
В 2020 году ООО «СтройДорСервис» заключило контракт на поставку 10 тысяч тонн грунта для рекультивации земель с администрацией Горноуральского ГО, но вместо этого выбросило в карьер под Новоасбестом 700 кубометров промышленного мусора. Летом 2021 года природоохранная прокуратура обязала главу ГГО Дмитрия Летникова убрать свалку, однако этого до сих пор не сделано.
И снова о наболевшем — о выбросах вредных веществ в воздух Нижнего Тагила. По данным УГМС, с 11 по 14 апреля на постах было зафиксировано превышение озона, сероводорода и формальдегида 12 раз. Газоаналиатор редакции TagilCity.ru также зафиксировал превышение ПДК диоксида азота в три раза 13 и 15 апреля, а 14 апреля концентрация сероводорода в городе превысила норму в 7,5 раза и составила 0,06 мг/м3 при ПДК в 0,008 мг/м3.