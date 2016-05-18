Завтра в Нижнем Тагиле каждый желающий сможет посадить сосну

Инициатором экологической акции выступило Федеральное агентство лесного хозяйства. Каждую весну, начиная с 2011 года, активные россияне садят в своих городах деревья, благоустраивают скверы, озеленяют улицы. В этом году по всей стране будет посажено порядка 50-ти миллионов деревьев.

Администрация Нижнего Тагила приглашает всех горожан присоединиться к экологической акции. Сбор завтра, 19 мая в 9:00 у здания Нижнетагильского лесничества. Оно располагается по адресу: ул. Лебяжинская, 2а. Посадка саженцев сосны пройдет в районе Балакино.

Одежда должна подходить для лесных условий. С собой нужно принести перчатки и средства защиты от клещей. Инвентарь выдадут всем на месте. Добавим, что дети младше 14-ти лет принимать участие не могут.

Напоминаем, этой весной саженцы деревьев уже садили жители Выи, тагильские общественники и бизнесмены.