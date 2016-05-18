Завтра в Нижнем Тагиле каждый желающий сможет посадить сосну
19 мая по всей стране проходит акция «Всероссийский день посадки леса». Нижний Тагил - её постоянный участник.
Инициатором экологической акции выступило Федеральное агентство лесного хозяйства. Каждую весну, начиная с 2011 года, активные россияне садят в своих городах деревья, благоустраивают скверы, озеленяют улицы. В этом году по всей стране будет посажено порядка 50-ти миллионов деревьев.
Администрация Нижнего Тагила приглашает всех горожан присоединиться к экологической акции. Сбор завтра, 19 мая в 9:00 у здания Нижнетагильского лесничества. Оно располагается по адресу: ул. Лебяжинская, 2а. Посадка саженцев сосны пройдет в районе Балакино.
Одежда должна подходить для лесных условий. С собой нужно принести перчатки и средства защиты от клещей. Инвентарь выдадут всем на месте. Добавим, что дети младше 14-ти лет принимать участие не могут.
Напоминаем, этой весной саженцы деревьев уже садили жители Выи, тагильские общественники и бизнесмены.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru