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Завтра в Нижнем Тагиле каждый желающий сможет посадить сосну
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Завтра в Нижнем Тагиле каждый желающий сможет посадить сосну

18 мая 2016, 12:35Здоровье и экологияТимофей Данилов
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