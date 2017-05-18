Брошенного хозяевами кота спас житель Екатеринбурга (ФОТО)
18 мая 2017, 09:55Здоровье и экология
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Спасатель из Екатеринбурга помог коту, который застрял в окне.
Сюжеты: Екатеринбург
Громкое мяуканье услышали жильцы дома на улице Советской, оказалось, что на помощь звал рыжий кот, который застрял в окне. Наличие кота в помещении показалось жильцам странным, ведь квартиру снимали, а потом из нее съехали.
Вероятно, бедное животное просто бросили умирать от голода. Кот решил себя спасать, попытался вылезти через окно, но застрял.
Спасатель достал кота и передал зоозащитникам. Животное отвезли на осмотр к ветеринару и теперь ищут ему новых хозяев, пишет Лайф.
Фото: Лайф
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