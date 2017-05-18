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Количество врачей в Свердловской области сократилось на 172 человека
Сюжеты:
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Количество врачей в Свердловской области сократилось на 172 человека

18 мая 2017, 08:15Здоровье и экология
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