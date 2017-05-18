Количество врачей в Свердловской области сократилось на 172 человека
18 мая 2017, 08:15Здоровье и экология
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В Свердловской области подвели промежуточные итоги исполнения программы медицинской помощи гражданам на бесплатной основе.
Главным показателем стали данные по обеспеченности врачами 10-ти тысяч человек в области. Так, наш регион занял 56-ое место. Отмечается, что в прошлом году Свердловская область была ближе к лидерам на 8 пунктов.
Количество врачей сократилось на 172 человека. В стационарах - на 2%, а в амбулаторном звене - на 2,7%.
Интересно, что средняя продолжительность жизни в нашем регионе - 70 лет. Этот показатель меньше общероссийского на 5 лет.
Среди положительных данных - вопросы финансирования. Так, на территориальную программу было выделено на 400 миллионов рублей больше, передает ИА REGNUM.
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