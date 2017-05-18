Куда сдавать ненужные люминесцентные лампы и батарейки в Нижнем Тагиле? (ФОТО)
Почти четыре десятка бесплатных точек по приёму экологически опасных люминесцентных ламп и щелочных батареек существуют в Нижнем Тагиле в различных районах города. Где их найти и какие лампы можно сдавать, выяснял журналист портала TagilCity.ru.
В последние годы в Нижнем Тагиле и по всей стране большое распространение получили энергосберегающие лампы. Помимо несомненных плюсов, таких как долговечность (если говорить о качественных лампах) и энергоэффективность, они таят потенциальную опасность. Внутри лампы помимо ртутьсодержащего люминесцентного порошка могут быть пары ртути. Общеизвестно, что ртуть опасна. Она вызывает поражение нервной и пищеварительной систем человека, вредит лёгким. Всего одна лампа может загрязнить до опасного уровня 30 тысяч литров воды.
Далеко не все жители Нижнего Тагила знают, что с 2012 года в городе существует сеть точек, где можно бесплатно оставить ненужные люминесцентные лампы. Откуда их забирают на переработку работники «Службы экологической безопасности». Специальные контейнеры стоят, как правило, в зданиях управляющих компаний. Полный список адресов точек приёма люминесцентных ламп указан ниже.
Некоторые жители Нижнего Тагила отмечают определённые проблемы в работе точек приёма. Так, один из тагильчан написал на сайте администрации, что в контейнеры не помещаются длинные лампы:
В городе некуда сдать длинные отработанные ртутные лампы. Да и для маленьких не по всем адресам, указанным на сайте, есть контейнеры. В год экологии надо поставить в городе контейнеры для всех видов ртутных ламп. На снимке видно, что часть ламп в одной из УК уже разбита указал он в обращении.
Фото с сайта ntagil.org
Специалисты администрации ответили, что осмотр контейнеров и их наличие были проведены работниками «СЭБ» в конце 2016 года, а «неформатные» лампы можно сдать непосредственно в МБУ «СЭБ» по адресу ул. Ломоносова, 7.
Журналист портала TagilCity.ru побывал на одной из точек приёма ламп и убедился в её работоспособности. Помимо ламп там можно оставлять ненужные пальчиковые батарейки, которые, если их просто выбросить, разрушаются и загрязняют почву опасными веществами. Что касается ламп, то непосредственно в контейнер жители дома кладут небольшие энергосберегающие лампы, а цилиндрические люминесцентные оставляют на самом контейнере. Это связано с тем, что на первый взгляд для таких ламп нет специального отверстия.
В управляющей компании «Смирана» пояснили, что относительно небольшие цилиндрические лампы должны помещаться в контейнер:
Там два отверстия: одно для ртутных ламп, а другое для люминесцентных. Если лампы не помещаются, их можно сдать на Ломоносова, 7. Но у нас таких прецедентов не было, жалоб не поступало. Лампы и батарейки можно оставить бесплатно. Все, кто рядом живёт, знают, что у нас стоит этот контейнер, и пользуются им, но принести лампы может кто угодно. Мы считаем — стоит контейнер, пусть пользуются рассказала генеральный директор Ирина Смирнова.
Руководитель также отметила, что установка этого контейнера действительно помогла сделать окружающие дворы безопасней:
Раньше дворники такие лампы находили в урнах, с балконов люди выкидывали. С установкой контейнера это прекратилось. Уже дольше двух лет такое не отмечается сказала Ирина Смирнова.
Редакция TagilCity.ru призывает жителей Нижнего Тагила не выбрасывать ртутные лампы и батарейки в обычные мусорные контейнеры или на улицу, а сдавать их в ближайшие специализированные точи. Берегите свое здоровье и здоровье своих детей.
Адреса точек по приему люминесцентных ламп и батареек:
|1
|Ул. Новострой, 2
|УК «Новострой»
|2
|Пр. Мира, 71
|УК «Красный Камень»
|3
|Ул. Заводская, 3
|УК «Квартал»
|4
|Уральский пр., 70 А
|УК «КомфортНТ»
|5
|Ул. Черных, 20 Б
|УК «Строительные технологии»
|6
|Черноисточинское шоссе, 16
|УК «Строительные технологии»
|7
|Ул. Пархоменко, 24
|УК «Строительные технологии»
|8
|Пр. Вагоностроителей, 8
|«Комплексная помощь домам»
|9
|Ул. Красноармейская, 39/41
|УК «Универсал»
|10
|Пр. Строителей, 27/15
|УК «Коммунальщик»
|11
|Ул. Ломоносова, 7
|МБУ «СЭБ»
|12
|Ул. Техническая, 7
|ООО «Управляющая компания ТС»
|13
|Ул. Дружинина, 69
|ООО «УралЭкспо НТ»
|14
|Ул. Горняка, 1
|ООО «КС «Мой дом»
|15
|Ул. Строителей, 1
|ООО «Сантех-М»
|16
|Ул. Газетная, 48/16
|ООО «Теплотехник-НТ»
|17
|Ул. Пархоменко, 135
|ООО «УК «Универсан»
|18
|Ул. Курортная, 20
|ООО «Сантех-М2»
|19
|Ул. Газетная, 87
|ООО «Управление»
|20
|Ул. Черных, 19
|ООО «Управление»
|21
|Ул. Тимирязева, 40
|ООО «УК «ЖКУ»
|22
|Ул. Володарского, 7 А
|ООО «Райкомхоз НТ»
|23
|Ул. Энтузиастов, 35
|ООО «УК «ЖКУ»
|24
|Ул. Энтузиастов, 35
|ООО «УК «Райкомхоз НТ»
|25
|Ленинградский пр., 7
|ООО «УК Жилсервис»
|26
|Ул. Фрунзе, 15
|Магазин «Линия Света»
|27
|Ул. Ленина, 7
|Магазин «Линия Света»
|28
|Ул. Островского, 9 А
|ООО «Смирана»
|29
|Ул. Тагилстроевская, 6
|ООО «УК СтройСервис»
|30
|Ул. Калинина, 97
|ООО «РемстройСервис»
|31
|Ул. Верхняя Черепанова, 56
|ООО «УК ЖЭУ №1»
|32
|Ул. Ермака, 61
|ООО «ЖЭУ №6»
|33
|Ул. Дружинина, 47
|ООО «УК «Домоуправление»
|34
|Ул. Индивидуальная, 7
|ООО «УК «Уют-ТС»
|35
|Ул. Юности, 14
|ООО «Уралгазспецстрой»
|36
|Ул. Кузнецкого, 13
|НТ МУП "Городская управляющая компания"
© Денис Таратонов, TagilCity.ru