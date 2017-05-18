Куда сдавать ненужные люминесцентные лампы и батарейки в Нижнем Тагиле? (ФОТО)

В последние годы в Нижнем Тагиле и по всей стране большое распространение получили энергосберегающие лампы. Помимо несомненных плюсов, таких как долговечность (если говорить о качественных лампах) и энергоэффективность, они таят потенциальную опасность. Внутри лампы помимо ртутьсодержащего люминесцентного порошка могут быть пары ртути. Общеизвестно, что ртуть опасна. Она вызывает поражение нервной и пищеварительной систем человека, вредит лёгким. Всего одна лампа может загрязнить до опасного уровня 30 тысяч литров воды.

Далеко не все жители Нижнего Тагила знают, что с 2012 года в городе существует сеть точек, где можно бесплатно оставить ненужные люминесцентные лампы. Откуда их забирают на переработку работники «Службы экологической безопасности». Специальные контейнеры стоят, как правило, в зданиях управляющих компаний. Полный список адресов точек приёма люминесцентных ламп указан ниже.

Некоторые жители Нижнего Тагила отмечают определённые проблемы в работе точек приёма. Так, один из тагильчан написал на сайте администрации, что в контейнеры не помещаются длинные лампы:

В городе некуда сдать длинные отработанные ртутные лампы. Да и для маленьких не по всем адресам, указанным на сайте, есть контейнеры. В год экологии надо поставить в городе контейнеры для всех видов ртутных ламп. На снимке видно, что часть ламп в одной из УК уже разбита указал он в обращении.

Фото с сайта ntagil.org

Специалисты администрации ответили, что осмотр контейнеров и их наличие были проведены работниками «СЭБ» в конце 2016 года, а «неформатные» лампы можно сдать непосредственно в МБУ «СЭБ» по адресу ул. Ломоносова, 7.

Журналист портала TagilCity.ru побывал на одной из точек приёма ламп и убедился в её работоспособности. Помимо ламп там можно оставлять ненужные пальчиковые батарейки, которые, если их просто выбросить, разрушаются и загрязняют почву опасными веществами. Что касается ламп, то непосредственно в контейнер жители дома кладут небольшие энергосберегающие лампы, а цилиндрические люминесцентные оставляют на самом контейнере. Это связано с тем, что на первый взгляд для таких ламп нет специального отверстия.

В управляющей компании «Смирана» пояснили, что относительно небольшие цилиндрические лампы должны помещаться в контейнер:

Там два отверстия: одно для ртутных ламп, а другое для люминесцентных. Если лампы не помещаются, их можно сдать на Ломоносова, 7. Но у нас таких прецедентов не было, жалоб не поступало. Лампы и батарейки можно оставить бесплатно. Все, кто рядом живёт, знают, что у нас стоит этот контейнер, и пользуются им, но принести лампы может кто угодно. Мы считаем — стоит контейнер, пусть пользуются рассказала генеральный директор Ирина Смирнова.

Руководитель также отметила, что установка этого контейнера действительно помогла сделать окружающие дворы безопасней:

Раньше дворники такие лампы находили в урнах, с балконов люди выкидывали. С установкой контейнера это прекратилось. Уже дольше двух лет такое не отмечается сказала Ирина Смирнова.

Редакция TagilCity.ru призывает жителей Нижнего Тагила не выбрасывать ртутные лампы и батарейки в обычные мусорные контейнеры или на улицу, а сдавать их в ближайшие специализированные точи. Берегите свое здоровье и здоровье своих детей.

Адреса точек по приему люминесцентных ламп и батареек:

1 Ул. Новострой, 2 УК «Новострой» 2 Пр. Мира, 71 УК «Красный Камень» 3 Ул. Заводская, 3 УК «Квартал» 4 Уральский пр., 70 А УК «КомфортНТ» 5 Ул. Черных, 20 Б УК «Строительные технологии» 6 Черноисточинское шоссе, 16 УК «Строительные технологии» 7 Ул. Пархоменко, 24 УК «Строительные технологии» 8 Пр. Вагоностроителей, 8 «Комплексная помощь домам» 9 Ул. Красноармейская, 39/41 УК «Универсал» 10 Пр. Строителей, 27/15 УК «Коммунальщик» 11 Ул. Ломоносова, 7 МБУ «СЭБ» 12 Ул. Техническая, 7 ООО «Управляющая компания ТС» 13 Ул. Дружинина, 69 ООО «УралЭкспо НТ» 14 Ул. Горняка, 1 ООО «КС «Мой дом» 15 Ул. Строителей, 1 ООО «Сантех-М» 16 Ул. Газетная, 48/16 ООО «Теплотехник-НТ» 17 Ул. Пархоменко, 135 ООО «УК «Универсан» 18 Ул. Курортная, 20 ООО «Сантех-М2» 19 Ул. Газетная, 87 ООО «Управление» 20 Ул. Черных, 19 ООО «Управление» 21 Ул. Тимирязева, 40 ООО «УК «ЖКУ» 22 Ул. Володарского, 7 А ООО «Райкомхоз НТ» 23 Ул. Энтузиастов, 35 ООО «УК «ЖКУ» 24 Ул. Энтузиастов, 35 ООО «УК «Райкомхоз НТ» 25 Ленинградский пр., 7 ООО «УК Жилсервис» 26 Ул. Фрунзе, 15 Магазин «Линия Света» 27 Ул. Ленина, 7 Магазин «Линия Света» 28 Ул. Островского, 9 А ООО «Смирана» 29 Ул. Тагилстроевская, 6 ООО «УК СтройСервис» 30 Ул. Калинина, 97 ООО «РемстройСервис» 31 Ул. Верхняя Черепанова, 56 ООО «УК ЖЭУ №1» 32 Ул. Ермака, 61 ООО «ЖЭУ №6» 33 Ул. Дружинина, 47 ООО «УК «Домоуправление» 34 Ул. Индивидуальная, 7 ООО «УК «Уют-ТС» 35 Ул. Юности, 14 ООО «Уралгазспецстрой» 36 Ул. Кузнецкого, 13 НТ МУП "Городская управляющая компания"