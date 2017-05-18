Мобильные туалетные кабины - удобное и практичное решение для дачников (ФОТО)

«Деревянная избушка» ушла в прошлое, а вместе с ней - и неприятные хлопоты. С таким туалетом было их немало: периодически его нужно было красить, ремонтировать, менять доски, стараясь привести в надлежащий вид.

Современные технологии позволяют создавать такие биотуалеты, которые не только практичны в использовании, но и удобны. Это уже смогли оценить многие дачники и владельцы своих домов, которые приобрели туалетные кабины от ЭкоГрупп.

Если в доме отсутствует автономная канализация, вариант установки туалетной кабинки EcoGR – самый разумный, выгодный и, к тому же, экологичный. Такие конструкции подойдут в качестве внешнего оформления для биотуалета, туалета с выгребной ямой, а также могут служить хозяйственным помещением для дачного инвентаря.

Кабину для туалета компании ЭкоГрупп можно установить не только на улице, но и во временном домике во время строительства, в гараже, в пристрое, во внутреннем дворе. Биотуалет будет выглядеть эстетично и не будет распространения неприятного запаха.

Туалетная кабина имеет такое устройство, что ее сборка и установка происходит просто и не занимает много времени. Для этого не нужно иметь специальных навыков. А когда вам захочется переставить ее в другое место, сделать это будет достаточно просто, потому что она имеет компактную конструкцию, что является ее достоинством. В собранном виде она занимает 2,8 куб. м., в разобранном виде - 1,3 куб. м.

Такой туалет для сада идеален в эксплуатации как в летнее, так и в зимнее время. Он не требует ухода, герметично закрывается, хорошо переносит морозы благодаря своей прочности.

Каждому дачнику приходится в свое время отвечать на вопрос: какой туалет выбрать? И, конечно, требования у каждого – свои. Но непременным желанием любого владельца дачи является наличие хотя бы минимального комфорта, поэтому для большинства людей важно, чтобы туалет выполнял самые главные функции: был прост в установке, использовании и очистке. И при этом не выделял неприятного запаха. Всем этим требованиям соответствует продукция компании EcoGR: их туалетные кабины имеют несколько видов. А цена зависит от комплектации каждого из них.

Все туалетные кабины ЭкоГрупп независимы от наличия городской канализации, водоснабжения и электричества. Каждая модель имеет прочный стальной каркас, что исключает их деформацию, и устойчива к температурным перепадам.

Успешный восьмилетний опыт торговли на профессиональном рынке дает компании EcoGR рекомендовать свою продукцию, как высококачественную и надежную. При этом компания предоставляет 7-летнюю гарантию на туалетные кабины.