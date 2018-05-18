Противочумные костюмы закупаются в Екатеринбурге перед ЧМ-2018

В Екатеринбурге перед ЧМ-2018 выделено 500 тысяч рублей для покупки противочумных костюмов для работников скорой помощи.

Из бюджета Екатеринбурга выделено полмиллиона на покупку противочумных костюмов для сотрудников скорой помощи. Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок.





В информации к закупке уточняется, что медики готовы приобрести 70 костюмов в 2018 году. В комплект должен входить шлем с панорамным стеклом, переговорным устройством и маской, пыле- и водонепроницаемый комбинезон, бахилы, перчатки, сумка-переноска и шеврон «Биологическая опасность».





Стоимость одного костюма колеблется в районе 7 тысяч рублей, он должен выдерживать до 10 стирок в автоклаве.





Обычно такие костюмы используются для защиты от опасных инфекций, например чумы, при возникновении ЧС.