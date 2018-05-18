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Тагильские школьники победили в пятидневных соревнованиях «Школа безопасности» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские школьники победили в пятидневных соревнованиях «Школа безопасности» (ФОТО)

18 мая, 08:30Здоровье и экология
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