Тагильские школьники победили в пятидневных соревнованиях «Школа безопасности» (ФОТО)

Все пять дней участники состязаний жили в палаточном лагере. Ежедневно им приходилось демонстрировать свои навыки по спасению людей, а также знание основных правил по оказанию первой медицинской помощи.

Наиболее серьёзным испытанием для ребят стал двухдневный квест «Маршрут выживания». Участники соревнований прошли 18 километров в первый день похода и еще 8 – во второй. Наряду с этим школьники спасали людей и разыскивали в лесу цирковых зверей, которые, по сюжету, разбежались. Дело в том, что автомашина, перевозившая экзотических животных, попала в аварию. Люди упали в обрыв, в звери побежали в лес.