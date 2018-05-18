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Новости Нижнего Тагила

Тагильские школьники победили в пятидневных соревнованиях «Школа безопасности» (ФОТО)

18 мая 2018, 08:30Добавить новость
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Юные тагильчане накануне победили в пятидневных соревнованиях «Школа безопасности», которые прошли в лагере «Таватуй» под Невьянском.

Все пять дней участники состязаний жили в палаточном лагере. Ежедневно им приходилось демонстрировать свои навыки по спасению людей, а также знание основных правил по оказанию первой медицинской помощи.

Наиболее серьёзным испытанием для ребят стал двухдневный квест «Маршрут выживания». Участники соревнований прошли 18 километров в первый день похода и еще 8 – во второй. Наряду с этим школьники спасали людей и разыскивали в лесу цирковых зверей, которые, по сюжету, разбежались. Дело в том, что автомашина, перевозившая экзотических животных, попала в аварию. Люди упали в обрыв, в звери побежали в лес.

 

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Фото: ГУ МЧС по региону


Всего в «Школе безопасности» принимали участие более 200 детей из разных городов региона. Нижний Тагил был представлен командой Городской станции юных туристов. Победители будут демонстрировать свои навыки в межрегиональных соревнованиях в Нягяни ХМАО, передаёт ГУ МЧС Свердловской области.

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