Число заболевших коронавирусом в России превысило 290 тысяч человек
Сегодня, 12:50Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В России за прошедшие сутки было официально подтверждено 8926 случаев заражения коронавирусом. Из новых заболевших у 3577 человек заболевание протекает бессимптомно, сообщает оперштаб.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности количество зараженных составило 290 678 человек.
Количество выздоровевших пациентов достигло 70 209, из них за минувшие сутки из больниц выписано 2836 человек.
Также подтвержден 91 новый летальный случай. В общей сложности количество скончавшихся составляет 2722 человека.
По данным Роспотребнадзора, под наблюдением по-прежнему остается больше 264 тысяч человек.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей