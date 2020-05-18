Под Нижним Тагилом ликвидирована одна из крупнейших несанкционированных свалок

Стихийная свалка на выезде из села Петрокаменское в сторону села Бродово представляла собой копившееся много лет горы из твердых коммунальных отходов, общей площадью более 14 тысяч квадратных метров. Уборка свалки потребовала серьёзную подготовку, которая велась с января: геодезические исследования, пробы грунта, замеры состава отходов, подготовка конкурсной документации, согласование с муниципалитетом.

С самого начала работы регионального оператора на территории АПО-1 Свердловской области мы выполняем свои обязательства в рамках национального проекта «Экология». Один из важных пунктов — последовательная и непрекращающаяся ликвидация несанкционированных свалок,рассказывает исполнительный директор ООО «Компания Рифей» Фёдор Потапов.

По его словам, с данной свалки было вывезено порядка семи тысяч кубических метров твёрдых коммунальных отходов. Устранением и вывозом занимались восемь единиц спецтехники: бульдозеры, тонары, самосвалы. Согласно соглашению с Министерством энергетики области, «Компания Рифей» обязана ликвидировать подобные несанкционированные свалки ТКО на вверенной территории.

Данная свалка была прописана в соглашении. По российскому законодательству, в первую очередь, ликвидацией несанкционированных свалок должен заниматься собственник участка, но в случае, если он по каким-то причинам это сделать не может, тогда это делает региональный оператор. Мы свою обязанность выполнили — данную свалку ликвидировали,добавил Фёдор Потапов.

Фёдор Потапов отметил, что эта несанкционированная свалка не единственная, однако одна из самых крупных в селе Петрокаменское. Впереди — ликвидация других несанкционированных свалок на территории обслуживания.

Недавно была очищена свалка в селе Краснополье. По данным компании, её площадь составляла порядка пяти тысяч квадратных метров, а установленный геодезистами объём — более 2,4 тысячи кубических метров.

Точную цифру пока назвать сложно, так как фактически на протяжении всего периода работ местные жители продолжали подвозить и выбрасывать сюда свой мусор. С такой же проблемой мы столкнулись и при уборке свалки под селом Краснополье, говорит директор компании-подрядчика Даниил Гроховский.

Свалка под селом Краснополье до выполнения работ Фото: "Рифей"

Мусор здесь убирался периодически, но не в таких объёмах, заявил руководитель МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа» Валерий Кузьминых. По его словам, тех сил, которые есть у региональный оператора, у администрации округа нет. Сейчас администрацией ГГО принято решение о ликвидации результатов свалок: будет облагорожена почва и завезён грунт. Также ведётся работа и с населением. Кузьминых добавил, что оплачивать работу будет хозяин участка — администрация округа. Окончательная сумма пока неизвестна, по его словам, расчёты ещё ведутся. Работы по ликвидации свалок будут продолжаться, уточнил чиновник.

Хочу отметить, что инфраструктура для цивилизованного обращения с отходами в близлежащих посёлках создана. Для оснащения новых контейнерных площадок на территории округа «Компания Рифей» на безвозмездной основе передала 93 металлических контейнера под сбор ТКО. Треть из них находятся здесь, в селе Петрокаменское,заявил руководитель МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа» Валерий Кузьминых.

Исполнительный директор «Рифея» Фёдор Потапов предположил, что одной из причин образования подобной свалки было отсутствие в селе контейнерных площадок, однако также, как и Валерий Кузьминых, заявил, что ситуация улучшается:

Хочу отметить грамотную и слаженную работу руководства ГГО в части строительства и оснащения новых площадок. За прошлый год в округе было организовано 154 площадки, а установлено 765 единиц контейнеров. В этом году запланировано строительство ещё 146, добавил Потапов.

Подписание акта о приёмке выполненных работ. (Фёдор Потапов - слева, Валерий Кузьминых - справа - прим. ред) Фото: tagilcity.ru

Часть мусора, оставшуюся на другой стороне дороги, придется ликвидировать собственнику участка — Управлению автодорог Свердловской области.