Росприроднадзор подтвердил превышение загрязняющих веществ в воздухе Нижнего Тагила

В течение периода повышенной готовности было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота, оксида азота, оксида кадмия, бензапирена, гидрофторида, сероводорода.

Исследование проводилось вместе с Росгидрометом и Роспотребнадзором, также учитывались данные дистанционного зондирования Земли.

С 20 марта по 20 апреля в городе среднесуточные концентрации оксида углерода не превышали среднесуточную предельно допустимую концентрацию. В районах у промпредприятий и автомобильных дорог концентрация диоксида азота и оксида азота превышала среднесуточную норму.

В лабораториях Росприроднадзора проведено 1782 исследования проб. С 29 апреля по 8 мая анализ провели в 11 точках в зонах выбросов предприятий и автомобильных дорог. Исследования провели по 31 веществу, выявили превышение концентрации оксида кадмия, бензапирена, гидрофторида, сероводорода.

Представленные данные характеризуют наличие на территории города превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, что указывает на влияние промышленности, автотранспорта на качество атмосферного воздуха, говорится в исследовании.

Также в документе сказано, что для объективной оценки нужно произвести с предыдущими периодами до введения режима повышенной готовности.

Кроме того, для исследования в Росприроднадзоре использовали данные экспериментального спутника-зондировщика TROPOMI. По ним с 1 марта по 30 апреля в Нижнем Тагиле снизилась концентрация диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы.

Отмечается, что анализ говорит о высоком содержании в воздухе Нижнего Тагила вредных веществ, что обусловлено выбросами промпредприятий. Небольшое улучшение качества воздуха в период режима самоизоляции специалисты связывают с уменьшением потока автомобилей на дорогах.