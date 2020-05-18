В Екатеринбурге на подстанции скорой помощи произошла вспышка коронавируса
Сегодня, 09:52Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге на третьей станции скорой помощи произошла вспышка заболеваемости коронавирусом, сообщает E1 со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По данным источника, за два дня в коллективе было подтверждено семь случаев заражения. Кроме того, два десятка контактных пациентов направлены на самоизоляцию.
Главный врач станции скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев подтвердил информацию. Однако, по его словам, семь случаев подтверждены не за два дня, а за неделю.
Недавно вспышка коронавируса произошла на автобусном предприятии № 6, было госпитализировано шесть его сотрудников, один из которых накануне скончался. Кроме того, коронавирус был обнаружен у одного из пациентов онкоцентра Екатеринбурга.
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