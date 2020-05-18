В Екатеринбурге на подстанции скорой помощи произошла вспышка коронавируса

По данным источника, за два дня в коллективе было подтверждено семь случаев заражения. Кроме того, два десятка контактных пациентов направлены на самоизоляцию.

Главный врач станции скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев подтвердил информацию. Однако, по его словам, семь случаев подтверждены не за два дня, а за неделю.