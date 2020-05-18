В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки коронавирус выявлен еще у четырех человек
Сегодня, 13:10Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За минувшие сутки коронавирус в Нижнем Тагиле был подтвержден еще у четырех человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Общее количество зараженных достигло 70 человек. При этом, количество выздоровевших не уточняется. По последним данным, их было 13 человек.
Кроме того, в городе по-прежнему не подтверждено ни одного летального случая.
В Свердловской области за сутки выявили 130 случаев заболевания коронавирусом. Новые пациенты выявлены в 20 муниципалитетах региона. Общее количество заболевших составляет 2861 человек.
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