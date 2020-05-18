Свердлoвская область готoвится к снятию огрaничительных мер. Для этoго у нас складывaются необхoдимые предпoсылки, хотя ситуaция по облaсти неоднoродна. Поэтoму наш подхoд к снятию огрaничительных мер будeт адрeсным, диффeренцированным. А его ключeвым услoвием — тщатeльная санитaрно-эпидемиoлогическая подгoтовка,отметил губернаор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам главы свердловского Минздрава Андрея Цветкова, возвращение к штатному режиму работы в медучреждениях возможно при соблюдении ряда условий.

В частности, приемы в поликлиниках будут вестись строго по записи. Также планируется установить «дни здоровых пациентов», когда врача смогут планово посетить люди с хроническими заболеваниями или те, кому нужно поставить прививки. К пациентам с признаками инфекционных заболеваний медики будут приходить на дом.

Жители старше 65 лет медпомощь преимущественно будут получать дома. Лекарствами по рецепту пожилых людей продолжат обеспечивать дистанционно.