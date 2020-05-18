В Свердловской области количество заболевших COVID-19 превысило 2,8 тысячи человек

Так, новые случаи подтверждены в 20 муниципалитетах региона, в том числе и в Нижнем Тагиле. Кроме того, два случая заражения подтверждено у жителей других регионов.

В общей сложности количество заражений коронавирусом составило 2861 человек.

Кроме того, в оперштабе отмечают, что 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще у 99 состояние средней тяжести.

По выздоровлению из больниц выписано 39 человек. В общей сложности выздоровели 773 пациента.