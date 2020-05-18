В Свердловской области количество заболевших COVID-19 превысило 2,8 тысячи человек
Сегодня, 13:03Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области за последние сутки выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в регионе.
Сюжеты: Коронавирус
Так, новые случаи подтверждены в 20 муниципалитетах региона, в том числе и в Нижнем Тагиле. Кроме того, два случая заражения подтверждено у жителей других регионов.
В общей сложности количество заражений коронавирусом составило 2861 человек.
Кроме того, в оперштабе отмечают, что 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще у 99 состояние средней тяжести.
По выздоровлению из больниц выписано 39 человек. В общей сложности выздоровели 773 пациента.
Новых летальных случаев на данный момент не зарегистрировано. Так, за все время пандемии, от коронавируса в регионе скончались шесть человек.
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