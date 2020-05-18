Жители Нижнего Тагила вновь пожаловались на загрязнение воздуха

На фото, предоставленных общественником, видно, что над городом висит дымка.

По факту то, какое сегодня было небо, я его наблюдаю уже несколько лет. Я вчера, 17 числа, ночью вставал в три часа, там есть фото, где у них все производство на полную мощность в темное время работает. Видно было за счет того, что факел у них газовый, работал на полную мощность,говорит Андрей Волегов об ЕВРАЗ НТМК.

По его словам, ночные выбросы создают утреннюю дымку над городом. Он считает, что предприятия надеются, что этого не видно. Сегодня эколог зафиксировал очередное скопление смога.

Нам объясняют, что снижение будет. Ну давайте посчитаем, если в 2001 году порядка 99 тысяч тонн выбрасывалось в атмосферу веществ, то в 2015–2016 году было порядка 85 тысяч тонн. Сейчас они сократили до 65. Если было 1,85%, то сейчас 1,75%. Это все выбрасывается и сыпется. Если поделить это на 350 тысяч жителей, то получается, что в год каждому на голову падает 185 тонн выбросов. Ладно, если их ветер разносит, если нет? говорит общественник.

Он рассказывает, что количество выбросов было снижено на 25%, но ситуация мало изменилась.

В УГМС Свердловской области TagilCity.ru сообщить данные о концентрации вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила на утро 18 мая не смогли. Также не уточнили и сроки их предоставления.

Кроме того, на сайте Росприроднадзора появилась информация о том, что за время пандемии в Нижнем Тагиле и ряде других городов, которые являются участниками нацпроекта «Чистый воздух», качество воздуха улучшилось за счет уменьшения транспортного потока и объектов теплоэнергетики.