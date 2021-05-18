Превышений ПДК загрязнителей нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 18 мая

Показатель диоксида азота газоанализатор во время разовых замеров фиксирует второй день подряд. Также 17 мая во время текущих замеров уровень вещества третьего класса опасности в воздухе был от 0,1 до 0,6. Редакцией TagilCity.ru были проведены длительные замеры, по результатам которых показатель диоксида азота был 0,1. Данный показатель не является превышением нормы ПДК (показатель 0,1 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3).