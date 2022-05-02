5,2 тысячи детей из Нижнего Тагила примут летние лагеря Свердловской области

5,2 тысячи детей из Нижнего Тагила примут летние лагеря Свердловской области
5,2 тысячи детей из Нижнего Тагила примут летние лагеря Свердловской области
Вчера, 17:41Здоровье и экологияФото: pixabay.com
С 1 и 4 июня под Нижним Тагилом заработают летние детские лагеря. Сейчас там проходят ремонты, уборки и обучения вожатых.

Летние лагеря Нижнего Тагила готовятся принять детей, сообщает пресс-служба города. В этом году за лето в лагерях отдохнут 5248 детей, в санатории «Сосновый бор» - 270, в лагере «Баранчинские огоньки» - 1050.

Комиссия, которая оценит уровень подготовки ЗОЛ, заработает 27 мая. Сейчас на территориях лагерей проводится уборка, а в помещениях ремонты. Для игры в пляжный волейбол завозится песок, а также заключаются договоры на охрану.

Также сейчас восстанавливается наружное освещение в «Уральском огоньке». На это потребовалось 27 миллионов рублей.

Первыми сезон откроют «Уральский огонек» и «Антоновский» (1 июня). Чуть позже заработают «Звонкие голоса», «Солнечный», «Северянка», «Лесной ручеек», «Изумрудный» (с 4 июня).

Педагоги в лагеря уже набраны, а вожатых еще обучают.

Сюжеты:
Нижний Тагил
детизагородные оздоровительные лагеря#2
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