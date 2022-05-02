5,2 тысячи детей из Нижнего Тагила примут летние лагеря Свердловской области

С 1 и 4 июня под Нижним Тагилом заработают летние детские лагеря. Сейчас там проходят ремонты, уборки и обучения вожатых.

Летние лагеря Нижнего Тагила готовятся принять детей, сообщает пресс-служба города. В этом году за лето в лагерях отдохнут 5248 детей, в санатории «Сосновый бор» - 270, в лагере «Баранчинские огоньки» - 1050. Комиссия, которая оценит уровень подготовки ЗОЛ, заработает 27 мая. Сейчас на территориях лагерей проводится уборка, а в помещениях ремонты. Для игры в пляжный волейбол завозится песок, а также заключаются договоры на охрану. Также сейчас восстанавливается наружное освещение в «Уральском огоньке». На это потребовалось 27 миллионов рублей. Первыми сезон откроют «Уральский огонек» и «Антоновский» (1 июня). Чуть позже заработают «Звонкие голоса», «Солнечный», «Северянка», «Лесной ручеек», «Изумрудный» (с 4 июня). Педагоги в лагеря уже набраны, а вожатых еще обучают.

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