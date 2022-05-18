Очистка Черноисточинского водохранилища от донных материалов стартует после нереста

Черноисточинское водохранилище, расположенное под Нижним Тагилом, в 2022 году очистят от донных отложений. Подготовительные работы практически завершены, а самой очисткой подрядчик займется в июне после нереста рыбы.

На одном из источников холодного водоснабжения Нижнего Тагила работы по очистке от донных отложений начнутся в июне 2022 года. В этот период рыба должна перестать нереститься, сообщает пресс-служба правительства Свердловской области. Полный комплекс мероприятий по очистке Черноисточинского водохранилища рассчитан на четыре года и обойдется в 441 миллион рублей. По словам замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антона Сафронова, очистку донных отложений будут проводить в два этапа. Завершить данные работы планируют в 2023 году. В настоящий момент на объекте идут работы по монтажу земснаряда, а пульпопровод и площадка для складирования отложений уже подготовлены. Помимо этого, уже закуплены геотубы для сбора донных материалов. Напомним, очисткой Черноисточинского пруда Минприроды и экологии Свердловской области занимается в рамках нацпроекта «Экология». Канализация в поселке Черноисточинск стекает в реку из-за переполненной выгребной ямы

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