Очистка Черноисточинского водохранилища от донных материалов стартует после нереста

Очистка Черноисточинского водохранилища от донных материалов стартует после нереста
Очистка Черноисточинского водохранилища от донных материалов стартует после нереста
Вчера, 18:46Здоровье и экологияФото: 1МI
Черноисточинское водохранилище, расположенное под Нижним Тагилом, в 2022 году очистят от донных отложений. Подготовительные работы практически завершены, а самой очисткой подрядчик займется в июне после нереста рыбы.

На одном из источников холодного водоснабжения Нижнего Тагила работы по очистке от донных отложений начнутся в июне 2022 года. В этот период рыба должна перестать нереститься, сообщает пресс-служба правительства Свердловской области. Полный комплекс мероприятий по очистке Черноисточинского водохранилища рассчитан на четыре года и обойдется в 441 миллион рублей.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антона Сафронова, очистку донных отложений будут проводить в два этапа. Завершить данные работы планируют в 2023 году. В настоящий момент на объекте идут работы по монтажу земснаряда, а пульпопровод и площадка для складирования отложений уже подготовлены. Помимо этого, уже закуплены геотубы для сбора донных материалов.

Напомним, очисткой Черноисточинского пруда Минприроды и экологии Свердловской области занимается в рамках нацпроекта «Экология».

Сюжеты:
ЭкологияНижний ТагилГГО и пригород
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