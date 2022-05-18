Садоводы обустроили более 30 контейнерных площадок на севере Свердловской области

Садоводы обустроили более 30 контейнерных площадок на севере Свердловской области
Садоводы обустроили более 30 контейнерных площадок на севере Свердловской области
Сегодня, 13:35Здоровье и экологияФото: ООО "Рифей"
Число контейнерных площадок по сравнению с маем 2021 года в садовых товариществах северного кластера Свердловской области увеличилось на 20%. Всего были обустроены 30 площадок.

В лидерах оказались садоводы Североуральска. Новые места для накопления ТКО появились в 9 СНТ городского округа, сообщили в пресс-службе ООО «Рифей».

Цифры наглядно демонстрируют положительную динамику экологической реформы. Люди понимают, что бороться со свалками в лесах можно только наладив цивилизованную систему сбора отходов,пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Фото:ООО "Рифей"

В Серовском городском округе были обустроены пять контейнерных площадок, в Верхней Салде столько же, а в Невьянском ГО — 4 площадки.

В пресс-службе компании напомнили, что согласно санитарным правилам, контейнерные площадки должны иметь бетонное или асфальтовое покрытие, подъезды, а также ограждение от 1,5 метра в высоту. Новое место должно быть внесено в местный реестр, а также заявка отправляется региональному оператору для внесения в график вывоза мусора.

Сюжеты:
Новости УрФО
Свердловская областьмусорРифейТКО#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы