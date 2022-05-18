Садоводы обустроили более 30 контейнерных площадок на севере Свердловской области

Число контейнерных площадок по сравнению с маем 2021 года в садовых товариществах северного кластера Свердловской области увеличилось на 20%. Всего были обустроены 30 площадок.

В лидерах оказались садоводы Североуральска. Новые места для накопления ТКО появились в 9 СНТ городского округа, сообщили в пресс-службе ООО «Рифей». Цифры наглядно демонстрируют положительную динамику экологической реформы. Люди понимают, что бороться со свалками в лесах можно только наладив цивилизованную систему сбора отходов,пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов. Фото: ООО "Рифей" В Серовском городском округе были обустроены пять контейнерных площадок, в Верхней Салде столько же, а в Невьянском ГО — 4 площадки. В пресс-службе компании напомнили, что согласно санитарным правилам, контейнерные площадки должны иметь бетонное или асфальтовое покрытие, подъезды, а также ограждение от 1,5 метра в высоту. Новое место должно быть внесено в местный реестр, а также заявка отправляется региональному оператору для внесения в график вывоза мусора.

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