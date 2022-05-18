Садоводы обустроили более 30 контейнерных площадок на севере Свердловской области

В лидерах оказались садоводы Североуральска. Новые места для накопления ТКО появились в 9 СНТ городского округа, сообщили в пресс-службе ООО «Рифей».
Цифры наглядно демонстрируют положительную динамику экологической реформы. Люди понимают, что бороться со свалками в лесах можно только наладив цивилизованную систему сбора отходов,пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
В Серовском городском округе были обустроены пять контейнерных площадок, в Верхней Салде столько же, а в Невьянском ГО — 4 площадки.
В пресс-службе компании напомнили, что согласно санитарным правилам, контейнерные площадки должны иметь бетонное или асфальтовое покрытие, подъезды, а также ограждение от 1,5 метра в высоту. Новое место должно быть внесено в местный реестр, а также заявка отправляется региональному оператору для внесения в график вывоза мусора.