«Святогор» помог обеспечить Краснотурьинск чистой питьевой водой

«Святогор» помог обеспечить Краснотурьинск чистой питьевой водой
«Святогор» помог обеспечить Краснотурьинск чистой питьевой водой
Сегодня, 12:03Здоровье и экология
За счет средств «Святогора» был куплен коагулянт для МУП «Муниципальная управляющая компания». При помощи вещества очистят воду, которой пользуются жители Краснотурьинска.

«Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) помог обеспечить Краснотурьинск чистой питьевой водой. Дело в том, что предприятие оказало услугу МУП «Муниципальная управляющая компания» (осуществляет подготовку питьевой воды для граждан). Благодаря «Святогору» были куплены дополнительные тонны коагулянта, которые используется в очистке воды.

В начале этого месяца в Краснотурьинск поступило свыше 6 тонн коагулянта, купленного за счет средств «Святогора».

«Святогор» ежегодно оказывает нам серьезную финансовую поддержку в приобретении коагулянта. Потребность в нем возрастает в период обильных дождей и паводка. И тогда на помощь городу своевременно приходит градообразующее предприятие»,рассказал исполнительный директор Муниципальной управляющей компании Олег Вовк.

Помимо этого, предприятие закупило кварц для очистки воды в фильтрах. По информации руководства «МУК», сейчас качество воды в Краснотурьинске соответствует нормативам.

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вода#2
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