«Святогор» помог обеспечить Краснотурьинск чистой питьевой водой

«Святогор» ежегодно оказывает нам серьезную финансовую поддержку в приобретении коагулянта. Потребность в нем возрастает в период обильных дождей и паводка. И тогда на помощь городу своевременно приходит градообразующее предприятие»,рассказал исполнительный директор Муниципальной управляющей компании Олег Вовк.