«Святогор» помог обеспечить Краснотурьинск чистой питьевой водой

«Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) помог обеспечить Краснотурьинск чистой питьевой водой. Дело в том, что предприятие оказало услугу МУП «Муниципальная управляющая компания» (осуществляет подготовку питьевой воды для граждан). Благодаря «Святогору» были куплены дополнительные тонны коагулянта, которые используется в очистке воды.
В начале этого месяца в Краснотурьинск поступило свыше 6 тонн коагулянта, купленного за счет средств «Святогора».
«Святогор» ежегодно оказывает нам серьезную финансовую поддержку в приобретении коагулянта. Потребность в нем возрастает в период обильных дождей и паводка. И тогда на помощь городу своевременно приходит градообразующее предприятие»,рассказал исполнительный директор Муниципальной управляющей компании Олег Вовк.
Помимо этого, предприятие закупило кварц для очистки воды в фильтрах. По информации руководства «МУК», сейчас качество воды в Краснотурьинске соответствует нормативам.