В Свердловскую область 19 мая придут аномальные ливень, град и грозы

В Свердловскую область 19 мая придут аномальные ливень, град и грозы
В Свердловскую область 19 мая придут аномальные ливень, град и грозы
Вчера, 16:18Здоровье и экологияФото: pixabay.com
В Свердловской области ожидаются дожди, град и грозы.

В Свердловскую область 19 мая придет аномально холодная погода, а именно грозы, дожди и град. Согласно данным регионального МЧС, также могут произойти нарушения в работе транспорта, дорожных служб. Могут наблюдаться и перебои со светом.

В связи с этим местных жителей призывают к осторожности. Рекомендуется не ехать на природу для отдыха, не идти в походы и не плавать на лодках.

Во время грозы нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводам, водостокам с крыш, антенне. Запрещается находиться поблизости с окном. Рекомендуется вытащить из розеток электрические устройства.

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