В Свердловскую область 19 мая придут аномальные ливень, град и грозы

В Свердловскую область 19 мая придет аномально холодная погода, а именно грозы, дожди и град. Согласно данным регионального МЧС, также могут произойти нарушения в работе транспорта, дорожных служб. Могут наблюдаться и перебои со светом.
В связи с этим местных жителей призывают к осторожности. Рекомендуется не ехать на природу для отдыха, не идти в походы и не плавать на лодках.
Во время грозы нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводам, водостокам с крыш, антенне. Запрещается находиться поблизости с окном. Рекомендуется вытащить из розеток электрические устройства.