МЧС Свердловской области предупреждает о возможном повторном урагане в Нижнем Тагиле
18 июня 2017, 14:25Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Опасность повторения стихийного природного явления в Нижнем Тагиле остается в силе.
Сюжеты: Нижний Тагил
Экстренное предупреждение о возможном повторении урагана вышло 16 июня. «Уральское УГМС» прогнозирует 18-19 июня грозы, сильные дожди, порывы ветра до 20-25 м/с.
Спасатели рассылают предупреждения в виде SMS пользователям Нижнего Тагила о возможном шторме.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей