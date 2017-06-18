МЧС Свердловской области предупреждает о возможном повторном урагане в Нижнем Тагиле

МЧС Свердловской области предупреждает о возможном повторном урагане в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter