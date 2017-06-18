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МЧС Свердловской области предупреждает о возможном повторном урагане в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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МЧС Свердловской области предупреждает о возможном повторном урагане в Нижнем Тагиле

18 июня 2017, 14:25Здоровье и экология
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