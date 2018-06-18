Анализ мероприятий по профилактике кишечных инфекций будет проведен в Нижнем Тагиле

На заседании комиссии, которое прошло 18 июня, Валерий Суров подчеркнул, что нужно провести анализ плана мероприятий по соблюдению эпидемблагополучия. Также, по его словам, необходимо провести работу по соблюдению правил приемки детей в летние лагеря и садики, наблюдать за их состоянием здоровья.

Как рассказала замначальника территориального отдела Роспотребнадзора по эпидемиологическому надзору Ольга Котова, дети от года до трех лет попадают в группу риска по заболеваемости сальмонеллезом, но и взрослые могут заболеть этой болезнью. Чтобы не заразиться сальмонеллезом необходимо соблюдать правила гигиены, а руководители детских учреждений летом должны более внимательно относится к закупке яиц и полуфабрикатов из мяса птицы.