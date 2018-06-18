Клещи в Нижнем Тагиле снизили активность из-за холодов (ВИДЕО)

По данным Роспотребнадзора, за июнь 2018 года укусам клещей в Нижнем Тагиле подверглись 516 человек, данный показатель в полтора раза меньше прошлогоднего.

Предварительный диагноз «клещевой энцефалит» был поставлен двум тагильчанам, один из них не подтвердился.

Эксперты связывают снижение активности клещей с погодными условиями в регионе. Однако клещи могут выжидать тепла до четырех-пяти лет. Поэтому с приходом теплой погоды можно ожидать следующего всплеска активности этих насекомых, сообщает «Тагил ТВ».

Заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Ольга Котова призывает тагильчан не забывать о прививках.