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Клещи в Нижнем Тагиле снизили активность из-за холодов (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Клещи в Нижнем Тагиле снизили активность из-за холодов (ВИДЕО)

18 июня, 15:40Здоровье и экология
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