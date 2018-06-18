Клещи в Нижнем Тагиле снизили активность из-за холодов (ВИДЕО)
18 июня, 15:40Здоровье и экология
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В связи с холодами в Нижнем Тагиле наблюдается снижение активности клещей в полтора раза, по сравнению с прошлым годом.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным Роспотребнадзора, за июнь 2018 года укусам клещей в Нижнем Тагиле подверглись 516 человек, данный показатель в полтора раза меньше прошлогоднего.
Предварительный диагноз «клещевой энцефалит» был поставлен двум тагильчанам, один из них не подтвердился.
Эксперты связывают снижение активности клещей с погодными условиями в регионе. Однако клещи могут выжидать тепла до четырех-пяти лет. Поэтому с приходом теплой погоды можно ожидать следующего всплеска активности этих насекомых, сообщает «Тагил ТВ».
Заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Ольга Котова призывает тагильчан не забывать о прививках.
Видео: «Тагил ТВ»
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