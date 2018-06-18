Обстрелянный экс-сотрудником ГАИ житель Сухого Лога впал в кому (ФОТО)

26 февраля 2018 года молодой человек приехал в гости к своей подруге, в момент, когда он вышел из авто, его с балкона из ружья обстрелял бывший сотрудник полиции.

Стрелок попал молодому мужчине в голову, тот дополз до подъезда, где ему смогли помочь и вызвали скорую. Молодого человека госпитализировали, он находился уже в нескольких больницах. У него диагностировано повреждение головного мозга, пишет Е1.

Первые недели он был в сознании. Но потом начался отёк мозга, гидроцефалия. Медики делали шунтирование, откачивали жидкость из головы. Кроме того, выяснилось, что осколки дроби остались в голове, их невозможно извлечь рассказала мама потерпевшего.

Некоторое время назад молодой человек впал в кому, врачи не дают никаких прогнозов.