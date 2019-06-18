Первые «Чистые игры» пройдут в Нижнем Тагиле 21 июня

Подобные состязания проводятся на загрязнённой природной местности. Каждый участник получает баллы за сбор и сортировку отходов. В конце «Чистых игр» победителей награждают призами.

За одну такую игру участники общими усилиями собирают от 2 до 6 тонн мусора. Отходы в дальнейшем утилизируются на специальных полигонах, либо, по возможности, отправляются на переработку.

Для участия в «Чистых играх» необходимо собрать команду из двух, трёх или четырёх человек, а затем зарегистрироваться на сайте организаторов. Для игроков запланированы конкурсы, а в завершение будет пикник на свежем воздухе.

В 2019 году компания «Рифей» выступил партнёром в игре не только в Нижнем Тагиле, но и в Серове. Там состязания назначены на 23 июня — на Киселёвском водохранилище.

Добавим, общественное движение «Чистые игры» зародилось в 2014 году в Санкт-Петербурге. По заверению организаторов, состязания популярны как в России, так и за рубежом. Этот экологический и образовательный проект позволяет участникам вносить вклад в очищение окружающей среды и понимать принципы раздельного сбора мусора. В 2019 году в Свердловской области в эко-квесте задействованы 18 городов и посёлков, передаёт пресс-служба регоператора «Рифей».