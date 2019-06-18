Свердловская медицина рассчитывает на инвестиции Китая

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова во время Российско-китайского ЭКСПО сообщила, что в регионе есть все возможности для сотрудничества. В частности, в Нижнем Тагиле есть госпиталь Тетюхина, в Клиническом институте мозга в Березовском восстанавливают людей, перенесших инсульт. Хорошая практика в регионе в области косметологии и челюстно-лицевых операций.