Свердловская медицина рассчитывает на инвестиции Китая
Сегодня, 09:03Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Свердловская область планирует развивать сотрудничество с Китаем в сфера здравоохранения, пишет ТАСС.
Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова во время Российско-китайского ЭКСПО сообщила, что в регионе есть все возможности для сотрудничества. В частности, в Нижнем Тагиле есть госпиталь Тетюхина, в Клиническом институте мозга в Березовском восстанавливают людей, перенесших инсульт. Хорошая практика в регионе в области косметологии и челюстно-лицевых операций.
Мы заинтересованы в дополнительных инвестициях со стороны Китая и стараемся, прежде всего, передать им свои высокие технологии,сказал главврач Первой областной клинической больницы Игорь Трофимов.
Свердловская область готова предложить Китаю услуги медицинского туризма. Работа в этом направлении началась в 2018 году.
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