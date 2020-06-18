Сталинградский «Тополь Победы» дал корни в Нижнем Тагиле

Саженец был высажен в городском парке культуры и отдыха имени А. П. Бондина.

Дерево обладает сертификатом подлинности, а также вокруг него установлена ограда, а рядом расположена табличка с QR-ссылкой на интернет-страницу проекта, чтобы каждый прохожий знал, что перед ним — тот самый тополь.

Тополь Победы является знаменитым жизнеутверждающим символом. Он растет в центре Волгограда на площади Павших Борцов. Тополю уже больше 100 лет, что для дерева этой породы уже уникально. Оно единственное пережило Сталинградскую битву, во время которой город на Волге был почти уничтожен. И хотя по всему его стволу остались «ожоги» от осколков снарядов, весной 1943 года, после освобождения города, дерево вновь покрылось листвой, символизируя победу.

Уникальный генотип дерева решили сохранить телекоммуникационный оператор МТС совместно с учеными-биологами и волонтерами. Ученые выращивали в лаборатории «детей» тополя из его почек, а сотрудники МТС и волонтеры высаживали ростки в своих городах. Акция «Тополь Победы» началась весной 2017 года и будет завершена в 2020 году. Нижний Тагил стал одним из 45-ти городов России, где легендарный были размещены саженцы тополя.

Мне кажется очень символичным тот факт, что акция «Тополь Победы», начатая нами четыре года назад завершается в Нижнем Тагиле. Именно сюда осенью 1942-года, уже во время боёв был эвакуирован Сталинградский тракторный завод и почти 2,5 тысячи его специалистов с семьями. А спустя несколько месяцев на Сталинградский фронт был отправлен эшелон танков Т-34, собранных на деньги и руками тагильчан и названный «Тагильским рабочим». Сегодня на площади перед Волгоградским тракторным заводом стоит памятник, собранной в Нижнем Тагиле «тридцатьчетвёрке», а на берегу Тагильского пруда дал корни тополь — прямой потомок символа стойкости Волгограда, рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.