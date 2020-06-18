В Свердловской области еще три человека скончались от коронавируса

Так, в общей сложности количество умерших вследствие инфекции достигло 60 человек.

Всего за сутки в регионе был подтвержден 231 случай заболевания, а в общей сложности коронавирус выявлен у 10 247 уральцев. Из них выздоровели 4853 пациента.