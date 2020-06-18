В Свердловской области еще три человека скончались от коронавируса
Сегодня, 13:24Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Еще три свердловских жителя скончались за сутки от коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Так, в общей сложности количество умерших вследствие инфекции достигло 60 человек.
Всего за сутки в регионе был подтвержден 231 случай заболевания, а в общей сложности коронавирус выявлен у 10 247 уральцев. Из них выздоровели 4853 пациента.
Напомним, что в Свердловской области режим самоизоляции продолжает действовать до 22 июня. Также действует и повсеместный масочный режим.
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