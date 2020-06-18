В Свердловской области за сутки выявлено еще более 200 случаев заболевания COVID-19

Самое большое число зараженных выявлено в Екатеринбурге. Там за сутки подтверждено 163 случая заболевания. Остальные зараженные являются жителями 16 населенных пунктов региона, в том числе и Нижнего Тагила.

За сутки из больниц после завершения лечения выписано 196 человек, а общее количество выздоровевших пациентов составляет 4853 человека.

Также сообщается и о количестве человек в тяжелом состоянии. По последним данным в таком состоянии находятся 91 пациентов. 80 человек находятся в реанимации, из них 38 подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, состояние 560 человек расценивается как средней тяжести.