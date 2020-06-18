В Свердловской области за сутки выявлено еще более 200 случаев заболевания COVID-19
Общее число заболевших коронавирусом в Свердловской области достигло 10 247 человек, из них 231 случай подтвержден за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Самое большое число зараженных выявлено в Екатеринбурге. Там за сутки подтверждено 163 случая заболевания. Остальные зараженные являются жителями 16 населенных пунктов региона, в том числе и Нижнего Тагила.
За сутки из больниц после завершения лечения выписано 196 человек, а общее количество выздоровевших пациентов составляет 4853 человека.
Также сообщается и о количестве человек в тяжелом состоянии. По последним данным в таком состоянии находятся 91 пациентов. 80 человек находятся в реанимации, из них 38 подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, состояние 560 человек расценивается как средней тяжести.
Кроме того, зарегистрировано три новых летальных случаев. Общее число скончавшихся пациентов за время пандемии достигло 60 человек. России за сутки с 17 по 18 июня было зарегистрировано больше 7,7 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших превысило 561 тысячу человек, из них почти 314 тысяч выздоровели, более 7,6 тысяч — скончались.