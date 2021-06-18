Аномальное похолодание придет в Свердловскую область

Аномальное похолодание придет в Свердловскую область
Аномальное похолодание придет в Свердловскую область
Сегодня, 08:19Здоровье и экологияФото: pixabay.com
По прогнозам синоптиков с 19 июня аномальное похолодание придет в Свердловскую область, а также несколько других регионов России.

Температуру ниже нормы на 4-6 градусов с 19 июня в Свердловской, Челябинской областях, а также на юге Западной Сибири прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его данным прохладно в этих регионах будет до 22 июня включительно, сообщает ТАСС.

Ночные температуры на Среднем Урале будут опускаться до +7…+9 градусов. Днем воздух прогреется до +16…+18 градусов.

По прогнозу Gismeteo предстоящие выходные — 19 и 20 июня — будут дождливыми. В воскресенье поднимется ветер с порывами до 19 метров в секунду. Среднесуточная температура составит +15…+17 градусов.

Напомним, дожди, пасмурная погода и прохлада ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные.

Свердловская областьпогодавыходныеобществопохолодание
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы