Контроль за соблюдением «антиковидных» мер в Нижнем Тагиле будет усилен

Эпидемиологические расследования показали, что чаще всего заражение инфекцией происходит на инфраструктурных объектах, в том числе на рабочих местах. На эту долю приходится 70% от всех случаев. На втором месте домашние очаги. Там коронавирусом заражаются примерно в 20% случаев. Оставшиеся 10% не имеют источника, так как пациенты отрицают вероятность контакта с заболевшими.