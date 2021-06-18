Мебель, отходы и ветки: рейд TagilCity.ru по свалкам в садах Нижнего Тагила

Дороги между домами чистые, в ближайшем лесу не видно свалок. На контейнерных площадках есть ёмкости для пластика и твёрдых бытовых отходов. Еще несколько лет назад ситуация здесь была другой. Председатель «Коллективного сада № 4а НТМК» Виктор Булычев рассказал редакции TagilCity.ru, что ранее вокруг сада были свалки. Со временем коллективному саду удалось не только прибрать близлежащие леса, но и организовать современный сбор мусора.