Мебель, отходы и ветки: рейд TagilCity.ru по свалкам в садах Нижнего Тагила

В коллективном саду «Горняк № 3» дачникам приходится мириться с «ароматным» соседством. С территории садового товарищества не вывозятся отходы на протяжении нескольких недель. Дачники жалуются на загрязнённую территорию садовых участков. Контейнерной площадки на местности сада нет. Единственный контейнер переполнен отбросами, рядом разбросаны мешки, ведра и коробки с мусором. Выброшенными лежат даже старые телевизоры. От нагрузки у контейнера уже прогибаются стенки.
В ходе беседы с одним из садоводов редакция TagilCity.ru выяснила, что мусор здесь забирает неизвестная фирма, когда она приедет в следующий раз и куда повезет накопленные отходы никто не знает.
Условная площадка под мусор находится на въезде в сад, ограждений — нет, рассказала местная дачница и пожаловалась на неприятные запахи от контейнера, который подолгу стоит переполненным.
Итог: кто вывозит неясно, куда вывозит — тоже. Могут ли эти самые отходы при таком раскладе завтра оказаться на соседней тропинке с этим же садом? Запросто.
Рядом с садом «Горняк № 3» находится коллективный сад «УВЗ № 10». Там установлена огражденная контейнерная площадка, емкость не наполнена, а наоборот пуста: видно, что мусор регулярно вывозится. Также на контейнерной площадке есть отдельный бункер для сбора пластиковых отходов. Выяснилось, что за вывозом мусора в этом саду следят специалисты.
Порядка двух лет назад мы заключили договор с компанией «Рифей», мусор у нас вывозят два раза в неделю, по мере заполняемости,заявила редакции председатель садового товарищества Зинаида Морозова.
В садовом товариществе «Горняк № 1» мусор централизовано вывозят раз в месяц, собирая по улицам. Местные дачники выносят мешки с мусором на тротуары и обочины, их забирает специальная машина. По словам садоводов, машина за мусором может и не приехать. Валентина — женщина пенсионного возраста — рассказывает о сложностях вывоза мусора с участка.
Ближайший контейнер находится далеко, на переезде, мы возим его туда на машине. Отходы приходится копить дома, если нужно выкинуть что-то крупное, мы складываем на обочины, так и лежит целый месяц, пока машина не приедет, жалуется Валентина.
Контейнерных площадок на территории сада нет, а ближайшая мусорная площадка расположена на выезде из СНТ, по улице Носова. Чтобы не хранить мусор в ожидании вывоза, дачники из этого товарищества спускаются к контейнерам на расстояние порядка одного километра от центрального въезда.
Чтобы разобраться в ситуации и выяснить, насколько характерны загрязнения участков в других садах, редакция TagilCity.ru сменила геолокацию. Мы отправились в «Коллективный сад № 4а НТМК», на территории которого находится 450 домов. Большая часть их обитателей — дачники. А вот в 15 домах постоянные жители.
Дороги между домами чистые, в ближайшем лесу не видно свалок. На контейнерных площадках есть ёмкости для пластика и твёрдых бытовых отходов. Еще несколько лет назад ситуация здесь была другой. Председатель «Коллективного сада № 4а НТМК» Виктор Булычев рассказал редакции TagilCity.ru, что ранее вокруг сада были свалки. Со временем коллективному саду удалось не только прибрать близлежащие леса, но и организовать современный сбор мусора.
Всего на территории сада две контейнерные площадки — одна уже полностью готова, вторую скоро обустроят. Для дачников, чьи дома расположены в особой отдаленности от имеющихся контейнеров, контейнер под мусор привозят дополнительно.
В прошлом месяце у нас вывозили мусор пять раз. Я стал первым председателем, который заключил договор с компанией «Рифей». Организация в этом месяце вывезла девять бункеров мусора, планируем вывезти ещё пять-шесть раз, поделился председатель.
В коллективном саду «№ 4 НТМК Капасиха» 900 участков. Сад не имеет статуса юридического лица и все же мусор здесь периодически вывозят, это же подтверждает и журнал вывоза мусора. Однако этого не хватает, чтобы в саду всегда было чисто.
С наступлением сезона дачники начали выбрасывать больше мусора, стало видно, что два контейнера не справляются: они постоянно переполнены, отходы люди ставят рядом на площадку. Видно, что контейнеры вывозят, но за одни выходные с 900 домов у нас быстро их наполняют, заявила Алена.
По периметру контейнерного участка разложен и строительный мусор и ветки — это должно складироваться и вывозится отдельно от ТКО.
На второй площадке жители еще и сваливают ветки. Их вообще можно в растопку в печь пустить, не понимаю, зачем их к контейнеру нести. Органику же все на компост складывают,удивляется женщина.
ИТОГИ:
Из-за отсутствия контейнеров и организованного вывоза в большинстве садов, популярным способом утилизации мусора среди дачников оказался самовывоз: садоводы загружают отходы в личные автомобили и выбрасывают в ближайший контейнер в Нижнем Тагиле. Кто-то сжигает мусор даже во время региональных запретов на разведение прямого огня, а кто-то и вовсе игнорирует заполняемость контейнеров и продолжает складывать пакеты с отходами на землю в лесу.
Выбрасываем в первый попавшийся контейнер по пути. Я думаю, люди делают так же, вывозят на своих машинах до первых контейнеров. Это не самый удобный способ: неприятный запах в салоне автомобиля, затрата личного времени на загрузку и выгрузку мусора, а дорога сколько времени занимает. Конечно, удобней, когда этим занимаются специальные организации,сообщил TagilCity.ru Эдуард.
По российскому законодательству, садовые товарищества, которые зарегистрированы как юрлица, обязаны заключать договоры на вывоз мусора. Да и здравый смысл подсказывает дачникам, что за городом, на природе — должны быть чистые пейзажи и свежий воздух.